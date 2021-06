Pendant les vacances d'été, prendre le temps de la contemplation

Jamais peut-être les vacances n’auront été si attendues… En particulier par les enfants et les adolescents. Quel bonheur ces retrouvailles familiales permettant de revoir grands parents, oncles et tantes, cousins et cousines. Et voici qu’il devient possible de reprendre les activités scoutes, et de participer à un centre de vacances avec ses amis ! Mais, après une année marquée pour beaucoup par l’ennui et le désoeuvrement, le risque de la sur-occupation ne guette-t-il pas ?

Je rencontre parfois des parents qui ont le souci pour leur progéniture de voir toutes les journées occupées 24h sur 24. Il n’est pas inutile de rappeler que le mot "vacances" a la même racine que l’adjectif "vacant", autrement dit "vide". Combien il me paraît important de préserver pour l’enfant ces temps de silence, où il puisse contempler, en s’émerveillant, la beauté de la création et s’ouvrir à l’Amour du Créateur. Prendre le temps de regarder les vagues battre le rivage, la montagne s’élever vers le ciel, la rivière serpenter au milieu de la verte campagne, mais aussi prendre le temps d’échanger avec l’autre, l’inconnu ou bien l’ami, sans être pris dans un rythme effréné et ainsi découvrir que la rencontre en présentiel est plus enrichissante que celle en distanciel, comme on dit aujourd’hui Puisse l’été permettre ces temps de contemplation et de rencontre de l’autre en profondeur !

Mais n’oublions pas, au démarrage de cet été, tous ces enfants, - et ils sont nombreux en ce temps de crise économique -, qui ne peuvent pas partir en vacances. Si les familles qui ont la chance de pouvoir emmener leurs enfants en vacances se sentaient un peu plus solidaires de celles qui, malheureusement, regrettent de ne pouvoir le faire ? Pourquoi alors ne pas soutenir des associations telles le Secours catholique, qui proposent des départs d’enfants en vacances, et pourquoi pas aussi, la fondation Don Bosco ? La famille salésienne organise tout au long de l’été des séjours de vacances : camps inter-jeunes, séjours à bord d’un voilier, camp Alpibosco en Haute Savoie, CampoBosco lors desquel sont appelés à se rassembler, fin août, juste avant la rentrée, des jeunes âgés de 13 à 25 ans à Trie Château dans l’Oise, à la Crau dans le Var, à Nandax dans la Loire, à Farnières en Belgique, pour vivre un temps qualifié de RAP (Réflexion, Animation, Prière).

Si vous souhaitez que le manque de moyens financiers de certaines familles ne deviennent pas un obstacle à la participation de leurs enfants et de leurs adolescents adolescents à ces différentes activités d’été, il est possible d’effectuer un don à la fondation Don Bosco. D’avance, je vous remercie pour votre solidarité et votre générosité.