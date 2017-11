Père Alexis, Togolais

Issue d'une famille migrante, le frère Alexis a eu l'habitude d'être déplacé depuis son plus jeune âge ainsi il parle plusieurs langues. Etudiant il découvre la simplicité fransiscaine qui l'interpelle et le pousse à adopter cette vie auprès des plus pauvres le Père Alexis a fait ses voeux définitifs en tant que prêtre en 2014 à Lomé. le père Alexis est venue a Besançon il y a 1 an par obeissance.