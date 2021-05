Annick de Jaeger vient de créer sa boutique de lingerie spécialisée post-opératoire "Perles et Dentelles".



La boutique est située à Warnach, entre Bastogne et Martelange non loin d'Arlon, d'Habay ou de Libramont en Province du Luxembourg et est principalement dédiée aux femmes qui combattent le cancer du sein ou qui ont subi une mastectomie partielle ou totale.