Petites choses et vaste monde, le concert de Baptiste Dupré

Nouvelle année, nouvelle cuvée pour votre « concert du bout du mois »

cela fait quelques années que l'on suit celui avec lequel nous allons débuter cette année civile, et qui lui aussi, se bonifie avec les années...



Il est venu en 2016 nous présenter "que le vent vienne", il est venu en 2018 nous présenter "l'évadé" et il est sera nous pour nous parler de "petites choses et vaste monde" son dernier opus paru le 17 janvier dernier et déjà unanimement salué par la critique avant même sa sortie.



Comme d'usage, 40min de musique « en live » et 20 min d'interview vous attendent pour ce concert de janvier.