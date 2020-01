Pharmacie: qu'est-ce qui change cette année ?

Paracétamol, ibuprofène ou aspirine. A partir du 15 janvier, tous ces médicaments anti douleur ne seront plus en accès libre dans les rayons. Il faudra les demander à votre pharmacien. C'est l'une des nouveautés "santé" cette année. Mais il y a aussi la mention "non substituable" qui devra être motivée par votre médecin pour certains médicaments génériques, la possibilité de se faire vacciner contre la grippe en officine et le déremboursement progressif de l'homéopathie. Tour d'horizon de ces changements avec notre invitée, pharamacienne dans l'Essonne.

En préambule, gros plan sur une initiative ardéchoise pour sensibiliser à la gestion des déchets liés aux manifestations publiques et un moyen simple et sans contre indications de garder une bonne santé: se mettre au bénévolat ! Des vertus prouvées scientifiquement avec Rebecca Shankland, spécialiste en psychologie positive.