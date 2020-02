Philippe Fontanel : Mémoire Trouble

Philippe Fontanel vient de publier son 5ème roman : " Mémoire trouble " aux éditions du Cluzel.



Une intrigue à rebondissements, des personnages attachants, un drame qui 9 ans plus tôt a brisé la vie d'une famille.... Le talent de romancier de Philippe Fontanel entraîne le lecteur dans un récit à suspense, drôle et tragique comme la vie, dans le cadre de notre région et avec les chansons de Mickey3D en toile de fond.

Plaisir du lecteur garanti pour ce polar qu'on trauve dans toutes les librairies et sur le site de Philippe Fontanel