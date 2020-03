Philippe Forissier "Le matru de la rue Saint-jean"

Anne-Marie VERGNON

Professeur de lettres à mi-temps, elle dirige la radio depuis plus de 15 ans. Sa passion est d’abord lejournalisme : reportages, rencontres, émissions en studio et animations en extérieur, c’est par l’exemplede l’exigence qu’elle motive son équipe. Elle a exercé des responsabilités importantes dans l’élaborationdu nouvel univers de RCF au sein de divers groupes de travail nationaux et elle est régulièrement appeléà intervenir comme « experte » au sein de notre réseau.