Pierre Cheuvreux - Ancien arbitre professionnel devenu restaurateur …

Après une brillante carrière de responsable paie et d’arbitre professionnel, il a repris le « Provence Caffé » à Angers !



Respect des règles, sens de l’observation, prise de décision, agilité et adaptabilité… voilà des qualités plus que jamais utiles pour nos restaurateurs !



Pierre CHEVREUX et son équipe propose des plats à emporter avant une prochaine réouverture …..