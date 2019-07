"Pierre, Paul, Jacques et les autres...", Françoise Ladouès (partie 1)

Une fois n'est coutume, Esprit jeune donne la parole à un professeur mais aussi formatrice: Françoise ladouès. Son livre Pierre, Paul, Jacques et les autres invite à la recherche archéologique, littéraire, historique,des textes, des coutumes de l'époque de Jésus Christ. En toute simplicité, Françoise Ladouès invite le lecteur à mener une enquête qui propose la quête d'une vérité. Il y a encore de quoi surprendre, étonner et témoigner autrement auprès des jeunes croyants ou non.