Pierre Sersiron, infatigable débrouillard de l’expérimentation

D’abord moniteur de colonie de vacances aux Sables d’Ollonne, Pierre Sersiron n’ a jamais quitté l’animation avec les enfants et les jeunes et a réussi à conjuguer depuis 7 ans ses engagements militants dans une belle association d’éducation poulaire et d’éducation scientifique et technique : Les Petits débrouillards, dont il est le coordinateur départemental.