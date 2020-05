Piles jetables ou rechargeables ?

Les piles alcalines jetables restent les préférées des consommateurs, à tort. Il y a beaucoup à gagner en renonçant à cette mauvaise habitude. Leurs homologues rechargeables (accus) sont en effet imbattables, elles font faire de belles économies et polluent nettement moins. On fait le point avec Tom et Quentin Clément de l’UFC Que Choisir de la Sarthe.