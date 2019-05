Place de la Mairie - 20 juin 2019 à 11:45

Le jeudi à 11h45 et rediffusion le samedi à 9h45

Rencontre avec un maire d'une petite commune du Jura, de moins de 500 habitants. Au micro de Guy Pommier, l'élu(e) aura l'occasion de présenter sa municipalité et son travail au quotidien, et évoquera son parcours, ses motivations et le patrimoine de sa commune. Une émission pour parler des histoires, des passions de la vie de nos villages et de ceux et celles qui s’engagent pour la citoyenneté et le vivre ensemble.