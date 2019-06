Place Waldeck - 28 juin 2019 à 11:00

Tous les jours du lundi au vendredi à 11h

Qu'elles soient sportives, culturelles, humanitaires ou encore environnementales, les associations sont chez elles dans cette émission « Place Waldeck » en référence au père fondateur de la loi 1901 : Pierre Waldeck Rousseau. Chaque jour une association du Morbihan vient présenter son histoire, ses valeurs et son actualité. Mais "Place Waldeck" est aussi une émission de services aux associations : des experts interviennent quotidiennement pour apporter des conseils pratiques aux associations. « Place Waldeck » une émission destinée à montrer toute la richesse associative qui caractérise le Morbihan. Cette émission est présentée par Emmanuelle Jeudy et réalisée par Guiral Ferrieu et Grégoire Joanne.