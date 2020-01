Plaidoyer pour la non-violence : J-F Bernardini à Saint-Germain-Lespinasse

Depuis plusieurs années le chanteur corse Jean-François Bernardini, leader du groupe I Muvrini, poursuit partout en France et dans les pays francophones une véritable croisade pour la non-violence !

Ce jeudi là, il est invité à Saint-Germain-Laval, un village au nord de notre département. A l'initiative de l'équipe de la Maison Familiale Rurale des Athiauds, il va rencontrer près de 1 000 jeunes tout au long de la journée et le soir plus 400 personnes dans une veillée ouverte au grand public.

Avec Jean-François Bernardini, les jeunes lycéens et les organisateurs découverte de ce projet un peu fou au milieu de cette magnifique journée où RCF se devait d'être présent !