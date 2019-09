Plaisirs en Vaucluse !!!

"ça bouge ici !!!" reçoit Gabriel Valverde de chez Rhonéa et un cuisinier des disciples d'Escoffier pour nous offrir un week-end de vendanges, de vin et de repas gastronomique à Baumes de Venise.

Puis "ça bouge ici !!!" reçoit Didier Braud, président de la section d'Avignon de la Fédération de Bridge de Provence qui nous fait découvrir ce jeu de cartes et la nouvelle box proposée aux futurs joueurs.

Car "ça bouge ici !!!"