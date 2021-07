Plein de projets en vue pour l'APF France Handicap dans le Berry !

Malgré une année compliquée avec les consignes sanitaires liées au virus, l'APF France Handicap n'a pas baissé les bras dans le Berry. L'association a maintenu plusieurs projets : l'aide aux aidants, le lancement des cordées, une fripperie, la caravane des enfants et même un stand pendant le festival du Printemps de Bourges...



On passe en revue les grands projets d'hier et de demain avec Patrice Giordano, le directeur territorial de l'APF France Handicap dans le Berry.