Dans votre bulle positive du jour, retrouvez Rhizome #10 «J’ai dû faire deux fois plus avec deux fois moins pour réussir», un podcast de Radio Campus Grenoble qui part à la rencontre de Sacha et Mélanie, deux filles d'immigrés qui racontent la pression qu'elles ont vécu autour des études et de la méritocratie à la française.

Capucine, étudiante en cinéma d'animation vous raconte ensuite son confienement au bord du l'ac d'Annecy, grande source d'inspiration pour ces travaux.