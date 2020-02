On parle souvent de l'air pollué de nos ville, mais la plus méconnue et la plus sournoise des pollution reste encore celle des habitations, des écoles , des crèches, des bureaux ou encore des lieux publics. Des lieux où nous passons en moyenne 22 heures sur 24.



La pollution de l’air intérieur de nos lieux de vie est donc un danger permanent pour notre santé et celle de nos enfants, qui peut facilement être évité ou réduit en changeant nos habitudes.



Plus de précisions en compagnie de Quentin Clément et Thomas Renier-Tisserat de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.