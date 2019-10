Polo Breitner

" L'énigme Tuchel " (Hugo Sport)

Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain à la surprise générale en 2018, méconnu à son arrivée en France, Thomas Tuchel a depuis séduit les amateurs de football et les fans du club de la capitale. Adepte des préceptes de Guardiola, sans cesse opposé à son compatriote mais néanmoins rival Jürgen Klopp, l'Allemand n'avait jusque-là jamais fait l'objet d'un livre.

En s'appuyant sur les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé au plus près, Polo Breitner et Daniel Riolo racontent l'avènement d'un personnage atypique, de la Bavière - sa région de naissance - jusqu'à Paris, en passant par ses débuts, à Stuttgart et Augsbourg, puis son affirmation en Bundesliga, à Mayence et Dortmund.

