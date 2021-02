Pornographie, hypersexualisation de la société : comment en parler aux jeunes?

Deux epertes au micro pour nous aider à parler d'Amour à nos enfants et les aider à grandir, savoir dire non et discerner face aux dangers de la pornographie. Stéphanie Vibert pour l'association EVAS (éducation à la vie affective et sexuelle) et Karine Triot conseillère conjugale et familiale. Espérance et dialogue sont au coeur de cette émission.