Porté par le vent sur le lac de Monteynard, en Isère

A une heure de Grenoble, dans les montagnes, se trouve le lac du Monteynard. Il s’agit d’un lac artificiel qui s’est formé entre les montagnes. Au-dessus de l’eau, d’immenses passerelles perchées dans les airs permettant de relier les deux rives. Les jours de beau temps, les randonnées bordant le lac accueillent entre 2.000 et 3.000 visiteurs.

Situé à 500 mètres d'altitude, le lac accueille aujourd’hui de nombreuses activités nautiques : la planche à voile, mais aussi le kitesurf, qui a pris de plus en plus d’ampleur depuis une vingtaine d’années, le wake, la bouée tractée, l’optimiste, le catamaran, la pêche etc. Il s'agit du deuxième spot d'eau intérieur d'Europe pour le kitesurf et le windsurf.

Reportage de Bérénice Charles pour RCF Isère.