Pourquoi intéresser les enfants à la mythologie ?

La mythologie antique, synonyme de livres poussiéreux ou de mauvais souvenirs de versions latines. Pas du tout. Les enfants, parait-il, en raffoleraient. Alors pourquoi cet engouement ? Qu’est-ce qui peut les attirer dans ces histoires de dieux ou de héros ? En quoi ça peut les construire et pas seulement sur le plan culturel ? Comment les accompagner vers ces lectures ? Plongée dans cet univers fantastique avec un psychanalyste, une auteure de livres jeunesse et le magazine "L'enfant et la vie" qui consacre tout un article sur le sujet.

Témoignages aussi d'élèves de primaire à l'école Ste Ursule de Lyon et de Serge Boimare, psychopédagogue, qui se sert des contes et légendes pour des enfants en difficultés scolaires.

(Pour en savoir plus: "Mythes et légendes: pourquoi nos enfants sont-ils fans ?" www.lenfantetlavie.fr)