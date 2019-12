"Pourquoi Noel est-elle la fête des enfants?"

Tout au long de cette semaine qui précède la fête de la Nativité de Jésus, les élèves de CE 1 et CE 2 de l'école Ste Thérèse d'Alençon s'interrogent sur Noel. Leurs interrogations, ils les partagent au P. Loic Gicquel des Touches. Colomban et Zacharie ont plein de questions pour le curé d'Alençon, notamment pourquoi décorer un sapin à Noel et aussi pourquoi faire de Noel la fête des enfants?