Pratiques musicales des lycéens de Pasteur Mont-Roland à Dole

Aurélia a réalisé un sondage auprès de ses camarades du lycée Pasteur Mont-Roland à Dole pour en savoir plus sur les pratiques musicales des jeunes de son âge.

Dans cette émission Oxy-Jeunes, Maxime l'interroge sur les résultats de cette étude mais aussi sur ses pratiques musicales, elle qui est sensible à la musique et qui joue de plusieurs instruments dans un groupe.