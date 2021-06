Figurez-vous, Maxime, que vous n’êtes pas le premier que j’entends dire qu’il faut prendre du recul...



Au début, je rangeais ce conseil dans la case des : « Y’a qu’à » et des « faut qu’on »...



et puis je me suis demandé sur quoi il fallait prendre de recul...



Et vous avez trouvé une piste ?



Oui, enfin, même deux pistes !

La première est celle des attentes, c’est-a-dire ce que j’attends de la situation. Or, on sait avec Épictète, qu’il ne faut attendre de la vie que ce qui dépend de soi.



Si votre bien-être dépend des autres, alors vous vous exposez à être déçu… En revanche, si votre bien-être dépend de vous, vous pouvez agir de façon directe sur votre bien-être.



Dans le premier cas, vous êtes l’objet de la bonne ou mauvaise volonté d’autrui qui veut bien ou qui ne veut pas, ou tout simplement qui ne peut pas vous donner ce que vous attendez.



Dans le second cas, c’est à vous de faire les choses pour votre bien-être. Cela permet d’agir !



Ce ne serait pas un peu nombriliste ?



Ben oui, ça l’est si toute notre satisfaction ne passe que par soi, bien évidemment. Mais là, on est plutôt dans le pathologique.



En revanche, si votre dimanche n’est bien selon vous que si vous voyez des amis, et qu’ils ne sont pas disponibles ce dimanche là, alors votre dimanche est gâché.



Mais si vous êtes seul dimanche prochain et que vous aimez jardiner, lire, faire du sport ou de la musique, bricoler ou toute autre activité qui ne dépend pas d’autrui, alors vous serez bien dimanche prochain, même si vous êtes seul.

Et si vous avez la visite d’amis, alors ce sera encore mieux !



Votre bien-être sera encore plus grand avec la présence des amis, mais ce ne sera l’enfer s’il ne sont pas là.



Ce n’est pas être nombriliste, c’est avoir deux jambes pour tenir debout même si on est tout seul !



L’autre doit être quelqu’un avec qui on aime marcher dans la vie, pas la béquille qui nous fait seulement tenir debout !



Cela me fait penser à la demande d’amour. J’ai entendu l’autre jour que Roland Barthès expliquait que dire une fois à quelqu’un qu’on l’aime, c’est une information. Mais lui dire 3 fois par jour qu’on l’aime, c’est tout autre chose… C’est un peu comme le tonneau des Danaïdes, les 50 filles du roi Danaos qui sont condamnées à remplir des tonneaux percés.



Si on déclare dix fois par jour son amour à la même personne et qu’il faut recommencer le lendemain, c’est que cela ne sert à rien…



puisqu’il faut recommencer tous les jours la même déclaration.



Pour le coup, ce n’est pas une information, c’est de la réassurance ou autre chose, mais qui ne marche pas puisqu’il faut recommencer demain, et après-demain etc.



Donc, vous pensez qu’il ne faut pas dépendre d’autrui pour s’assurer notre minimum de bien-être, et donc prendre du recul sur ce qu’on attend des autres, sans quoi c’est risqué…

Mais quelle est la deuxième piste que vous avez trouvée ?



La seconde est liée à ce que l’on ressent.



Je vais vous l’amener avec un jeu de mot lacanien. Et pourtant, je ne suis vraiment pas fan des jeux de mots lacaniens qui pédalent dans le vide. Mais celui-ci est hissé au niveau d’une figure de style.



Ce jeu de mot, c’est que « le sentiment ».



C’est-à-dire, que le sentiment que nous avons d’une chose est ce que l’on a senti, mais que cela ment… Le senti-ment…



Autrement dit, ne nous fions pas uniquement à ce que nous ressentons !...