Prendre soin de bébé, en s'approchant du zéro déchet

Prendre soin de son bébé et le zéro déchet, ça fonctionne ensemble ! Quelques pistes pour s'y mettre en famille.



L'alimentation, le premier pas pour le zéro déchet avec bébé

C'est l'étape la plus simple, le fait-maison. D'abord avec le lait infantile de toute sorte ou par l'alaitement maternel.

Ensuite, à partir de 6 mois débute la diversification alimentaire, un passage idéal pour se mettre au zéro déchet. Petits pots salés, sucrés, des fruits, des légumes en respectant les saison, puis avec l'introduction de protéines animales et végétales par les céréales, les légumineuses et la viande.



Les alternatives pour les soins de bébés pour sa démarche zéro déchets

Les lingettes et cotons jetables peuvent être remplacés par des lingettes lavables et du savon surgras. Les huiles végétales bio permettront d'hydrater la peau de votre enfant mais aussi celle des parents.

Enfin, quand on parle d'enfant, de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans environ, le nombre de couche utilisées est très important voire coûteux.

Des alternatives existent, avec des composants biologiques et respectueux de l'environnement, qu'elles soient jetables ou lavables.