Prendre soin de ses pieds : une pratique vielle de 5000 ans !

Céline Richecoeur, notre kinésithérapeute, vous partage les bonnes pratiques en réflexologie plantaire et nous parle de ses origines... antiques !



« Présentez – moi votre pied, que l’on vous guide pour avancer sur la voie de la bonne santé. » pourrait être le slogan de la réflexologie plantaire. Technique réflexe de pressions sur les pieds, la réflexologie plantaire favorise le retour au bien-être & au fonctionnement optimal de l’organisme. Au-delà de la détente procurée par les séances, l’objectif est d’atteindre l’homéostasie (l’équilibre du corps). Rééquilibrer les flux circulatoires, harmoniser les fonctions vitales, ralentir ou dynamiser l’organisme sont autant de projets à explorer en réflexologie plantaire.



Des pressions & des massages sont exercés sur l’ensemble du pied suivant une cartographie précise. Il est aussi possible de réaliser des points de pression avec un stylet, une pointe en bois ou encore un rouleau. Différentes écoles de formation existent, avec chacune leur courant & leur influence. Elles sont unanimes à reconnaître que le pied présente l’ensemble du corps humain & que l’action de la réflexologie plantaire s’effectue sur 3 niveaux : physiologique, psychologique & émotionnelle en agissant aussi bien sur le symptôme que sur le terrain de fond.



Nombreux sont les bienfaits de la technique. En fonction des points travaillés & de la stimulation proposée, ils vont soit réactiver un organe encrassé, soit soulager un hyperfonctionnement. Selon la problématique rencontrée, la réflexologie plantaire peut soutenir, calmer, libérer, relancer, et surtout informer le corps de ses capacités propres d’autorégulation. En lien avec une alimentation dite « santé » et d’une hygiène de vie saine, le corps à besoin d’informations extérieures transmises par la peau et de percevoir tout le potentiel lié au sens du toucher. Ces informations permettent d’apporter de nombreuses améliorations sur des maux tels que la constipation, les migraines, les maux de ventre, ou encore les encrassements du système lymphatique. En plus de ses bienfaits physiologiques, comme l’explique Caroline Le Tirant, naturopathe, la réflexologie plantaire invite à un apaisement mental & favorise l’évacuation des émotions négatives.



Les premières représentations du travail du pied à finalité thérapeutique ont été découvertes il y a + de 5000 ans en Egypte. Cette technique a traversé les âges & les continents. On retrouve des représentations asiatiques de l’empreinte du pied de Bouddha ou encore du pied de Vishnu. La réflexologie, telle qu’elle est actuellement dispensée dans le monde occidental, est le résultat du travail d’Eunice INGHAM, qui était une kinésithérapeute américaine des années 1900, et de son collègue, le Dr William FITZGERALD.



Chaque partie du corps est représentée au niveau du pied par une zone dite « réflexe ». Schématiquement, on retrouve le haut du corps au niveau des orteils, les organes dits « du milieu », tels la cage thoracique & l’abdomen, au niveau de la voûte plantaire, et au niveau du talon, les organes d’élimination & génitaux. Le dessus & les côtés du pied ont aussi une influence réflexe, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Scientifiquement, aucun lien physiologique n’a encore été prouvé. Par contre, des études ont été menées sur le ressenti & les bienfaits de la technique. Même les personnes les plus sceptiques quant à l’efficacité de la méthode ressentiront un bien-être après une séance ; Soyez curieux & oser ! Aucun nombre de séance n’est déterminé, ni de régularité imposée. Tout ceci est à évoquer avec le praticien qui vous guidera lors de votre prise en charge...