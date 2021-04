Prendre soin de soi pour tenir le cap !

Qui dit nouveau confinement dit nouvelle organisation... et nouvelles charges mentales notamment pour les femmes ! Alors comment prendre soin de soi dans tout cela ? éléments de réponse avec des conseils de pros, bonnes idées et joie qui se partage dans cette émission dediée aux femmes et à leur bien-être. Un coach sportif nous aidera à (re)mettre le pied à l'étrier, une thérapeute nous dira tout sur la manière dont on peut bien ranger, faire du tri chez soi et donc dans sa tête ! Enfin, deux membres du cabinet de conseil solidaire Consol et Cie nous parleront de l'alignement tête, coeur, corps pour être bien unifié avec ses talents et ses valeurs. A fond à fond !

Pour aller plus loin :

http://consoletcie.fr/leadership-et-formations/

https://www.marielauredemaegdt.fr/

https://cd.sportspourtous.org/maine-et-loire