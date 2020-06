"Prenez rendez-vous...avec vous" par le Dr. Ducardonnet

Parler de santé ne devrait plus se résumer à parler de médecine, maladies et médicaments. Nos habitudes quotidiennes en termes d'alimentation, d'activité physique, de sommeil, de gestion du stress participent pleinement au devenir de notre santé et à la bonne gestion des relations complexes entre nos prédispositions individuelles, notre corps, que nous n'écoutons parfois pas assez, et notre cerveau.

Le livre du Docteur Alain Ducardonnet nous aide à comprendre comment gommer nos mauvaises habitudes pour adopter celles qui s'avèrent bénéfiques pour notre santé et à prendre rendez-vous avec nous mêmes pour construire nous-mêmes et à notre rythme notre propre "médecine préventive". Une application numérique fournie avec le livre nous propose un quiz santé pour un vrai bilan personnalisé.

"Prenez rendez-vous...avec vous !" est paru aux éditions du Cherche midi.

"Regard santé" animé par Dominique Jaubert est diffusé sur RCF Bordeaux le mercredi à 11h30, rediffusé le dimanche suivant à 11h00, puis disponible en écoute différée à partir de la page Internet de l'émission.