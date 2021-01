Présentation de l'association Valentin Haüy

La structure est présente à Tours. Elle accompagne et défend les personnes déficientes visuelles.

Aujourd'hui, Claude Martin, le président de l'association et Monique Guillot, la responsable de projet culturel aborderont plus particulièrement l'actualité de l'association.

À savoir, la majoration de l'isolement des aveugles et malvoyants que provoque la Covid-19, ses conséquences et tout ce que cela implique pour les responsables de Valentin Haüy, ainsi que pour ses bénévoles pour coûte que coûte maintenir du lien social.

Lesquels bénévoles sont plus que jamais bienvenus; avis aux volontaires!...