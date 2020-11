Préserver et promouvoir les langues régionales en France

Un historique compliqué

Véritables richesses culturelles, les langues régionales se sont pourtant perdues petit à petit et ont vu leur nombre d’adeptes diminuer de décennies en décennies. Ce terreau de la langue populaire n’existe quasiment plus, les langues régionales ont été reléguées au second plan durant des années car l’enseignement de l’époque les dévalorisaient et il était presque honteux de les parler. "On a cassé l’identité de ses enfants en dévalorisant leur langue maternelle avec des sévices à l’école comme avec le collier du sabot" explique Gregor Mazo, directeur du réseau des écoles Diwan. Ces pratiques, qui ont duré jusqu’aux années 1970, ont lourdement contribué à la disparition des langues régionales.



Préserver ce patrimoine

"Une langue très peu enseignée est une langue qui va être amenée à disparaître, il est de notre ressort de l’enseigner et de la préserver" selon Bernard Vaton, vice-président du Forum d’Oc. Ainsi la préservation de cette richesse culturelle s’axe-t-elle en trois principaux objectifs : le développement de l’enseignement et la formation de la langue, la préservation de ce patrimoine et de sa création, et l’obtention d’un cadre législatif plus large pour la langue. Une autre volonté est également de moderniser l’image des langues et les langues régionales elles-mêmes, avec la création de nouveaux mots, pour rendre la langue vivante et l’adapter à l’époque actuelle.



Des méthodes pour renforcer et augmenter la pratique de ces langues

Suite à un renouveau de la demande et a une volonté de protection de ces langues régionales, leur enseignement ne passant plus par les familles, des structures ont décidé de la transmettre par le biais de la scolarité. "Il faut remettre la langue régionale - ou dialecte – en normalité dans les écoles, la remettre dans l’économie et dans la vie publique de manière autorisée" explique Bernard Vaton. Un environnement porteur passe donc par l’économie, la législation, la culture (le soutien des artistes ou célébrités contribuant au rayonnement de la langue) et surtout par l’éducation. Et c’est notamment ce que propose le réseau des écoles Diwan, en contrat avec l’éducation nationale, et enseignant pour plus de 4000 élèves le breton dans une pédagogie de l’immersion : "nous enseignons en premier le breton, qui est langue minoritaire face au français, car les élèves l’apprennent au quotidien, chez eux, dans les médias tandis que l’apprentissage du breton ne repose que sur les temps d’école".