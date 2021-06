Prêtre, ça gagne combien ? avec Matthieu Lefrançois et Jean-Baptiste Edart

Plus de 110 000 vues sur Youtube... c'est ce que totalise la vidéo du denier du culte réalisée par Amaru Cazenave pour le diocèse d'Angers. Derrière cette approche humoristique, la vidéo a suscité un vif débat sur le travail des prêtres... Dans cette émission, on remet les pendules à l'heure pour parler de la vocation des prêtres, de leur mission et de Celui pour qui ils se lèvent le matin = le Christ ! Alors on fait le point sur le sujet, de manière concrète et réaliste avec le père Jean-Baptiste Edart, Matthieu Lefrançois, Anne-Laure Lenoir qui s'occupe de la collecte de dons pour le diocèse et Amaru Cazenave.