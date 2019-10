Prévention de l'obésité

L'obésité progresse toujours. Pourtant, le récent rapport de l'OCDE intitulé " le poids lourd de l'obésité " montre que si les actions de préventions étaient mises en oeuvre de façon efficace comme l'étiquetage nutritionnel et la baisse de l'énergie dans les produits alimentaires comme les chips et les bonbons, on pourrait épargner autant de vies que si l'on éradiquait complètement la mortalité routière dans l'Union Européenne.