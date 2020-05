“Ce que tout le monde pensait impossible, un arrêt partiel des économies, s’est imposé à la quasi-totalité des nations sur Terre (...) La nature a eu ainsi raison de nos économies et de notre folie consumériste ordinaire (...) A la place d’un retour fulgurant à la croissance, il conviendrait de décélérer brutalement — et à long terme — nos consommations d’énergie, et indirectement nos consommations tout court. La pandémie nous a montré qu’un court ralentissement global était possible, mais l’effort de ralentissement qui suivra sera bien plus difficile qu’un arrêt momentané des activités. Il devra être structurel.”

Ces quelques phrases sont extraites d’un texte intitulé “Propositions pour un retour sur terre”, publié mi-avril par 7 penseurs de l'écologie: Philippe Desbrosses (pionniers de l’agriculture bio en Europe), Gauthier Chapelle (ingénieur agronome, pionnier du concept de biomimétisme en Europe), Johann Chapoutot (historien, spécialiste d’histoire contemporaine et du nazisme), Xavier Ricard Lanata (haut-fonctionnaire, ethnologue, philosophe et essayiste, co-fondateur du Campus de la Transition et de la revue Terrestres), Pablo Servigne (agronome de formation, co-auteur de “Comment tout peut s’effondrer” qui a popularisé le concept de collapsologie) et Dominique Bourg (philosophe, tête de liste de la liste urgence écologique lors des dernière élections européennes).