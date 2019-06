Protéger son habitat des intrusions pendant les vacances d'été

Pour protéger son domicile contre les tentatives d’intrusion et de cambriolage, une alarme semble indispensable. Depuis quelques années, le matériel évolue, passant des traditionnelles alarmes de maison à des systèmes de vidéosurveillance connectés. Qu’il s’agisse de basiques caméras de surveillance ou des packs domotiques complets, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients.



A quelques jours du début des vacances d'été, on fait le point avec Françoise Grimard et Paul André de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.