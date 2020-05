Prudence et préparations pour le déconfinement du diocèse de Bourges

Avant la reprise du culte il faut s'organiser, c'est ce que nous confie Mgr Beau qui appelle à la prudence et propose des étapes pour ce déconfinement. Il souhaite d'abord mettre en place des permanences d’adoration Eucharistique dominicales, une relance des confessions et des cours de catéchisme. Enfin, il invite à la création d'un conseil de fraternité dans chaque paroisse et annonce quelques nominations dont l'arrivée d'une communauté apostolique de soeurs à Bourges.