3 kifs par jour 1/2 le flow, l'état de grâce

Formée à la psychologie humaniste et au développement durable en Californie, parisienne jusqu'au bout des ongles, Florence Servan-Schreiber se définit comme professeur de bonheur ! Selon des études très sérieuses, nous dit-elle, notre capacité à être heureux se divise en 3 parties : 50 % dépend de la génétique, 10 % seulement des facteurs extérieurs et 40 % du regard que nous portons sur notre vie.

L'important est d'être le plus souvent possible dans le flow, l'état de grâce, quand votre état mental est complétement plongé dans une activité. C'est " être dans sa zone".



"3 kifs par jour" et" Power Patate" de Florence Servan-Schreiber chez Marabout



Chanson: Calogero - J'aime la musique





florenceservanschreiber.com