3 kifs par jour avec Florence Servan-Schreiber: le flow, l'état de grâce (1/2)

Qu'est-ce que le flow ?

Il s'agit là d'un "état de grâce", ou "expérience optimale". C'est un moment de flux, un moment où, absorbé par une activité qui demande toute notre concentration, nous perdons toute notion du temps. Stimulés par cette activité qui demande notre attention, nous sommes pleinement mobilisés. C'est un état de déconnexion, tout en étant concentré.

Il est possible de s'exercer à faire des choses pouvant nous procurer des satisfactions. Plus nous musclons cette capacité à orienter nos comportements, mieux nous serons équipés en cas de problème : nous aurons davantage de contrôle sur la façon dont nous pourrons nous remettre des passages difficiles. Cela ne signifie pas pour autant nier la réalité de la douleur !

De quoi dépend notre capacité à être heureux?

Différents facteurs entrent en ligne de compte. Le premier étant le facteur génétique : les substances "du bonheur" comme l'ocytocyne, l'endorphine, la dopamine, sont sécrétées grâce un certain gène. Suivant la longueur de celui-ci, on diffuse plus ou moins de ces substances. Cela compte pour au moins 50% de notre capacité à être heureux.

Ensuite, l'être humain conditionne beaucoup le fait d'être plus heureux à tout un tas de changements. En changeant nos circonstances de vie, on pense pouvoir être heureux, par exemple en gagnant à une loterie, en transformant notre apparence physique... Mais ces modifications n'influent que de 10% sur notre faculté à connaître la plénitude.

En revanche, il est possible d'être plus heureux en agissant sur le regard que l'on porte sur notre vie. Nous pouvons vivre les choses autrement, face au même phénomène. Est-ce difficile ou bien gérable? Suis-je plutôt attentif à ce qui me manque, ou à ce que j'ai?

Savoir "kiffer"

Florence Servan-Schreiber propose la règle des "3 kifs par jour". Un kif est un plaisir, quelque chose d'agréable. À celui-ci, on ajoute un sentiment de gratitude. On s'enrichit par l'humilité, en reconnaissant que le plaisir vient d'ailleurs. Ainsi, on se place en position de chance.