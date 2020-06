Affronter la mort d'un fils

La mort d'un enfant est la plus terrible des épreuves pour des parents. Cette expérience vive touche la chair de leur chair, elle ne respecte pas l'ordre chronologique du temps et des générations, qui veut que ce sont normalement les pères et les mères qui meurent les premiers. Comment raconter l'indicible douleur ? Comment dire la béance avec des mots ? Prendre la plume pour survivre à la mort de son fils de 29 ans, c'est ce qu'a fait Anne Dodemant. Le résultat est un livre magnifique, "Même la nuit quand je dors" (éd. Albin Michel).

Le secours de l'écriture

Pourquoi décrire une souffrance qui semble indicible ? "C'est un élan, explique Anne Dodemant, je ne pouvais pas faire autrement, c'était peut-être pour essayer de remettre de l'ordre dans ce qui était du chaos, ce qui était complètement détruit." Pour cette mère éprouvée, l'écriture a été une façon de "lancer un fil, un lien" vers son fils, à qui elle parlait "même la nuit". Elle décrit "quelque chose" en elle qui "parlait sans arrêt". Anne Dodemant écrit ceci : "Mettre des mots sur l'indicible pour l'apprivoiser." Apprivoiser l'absence, la douleur et aussi "celle que l'on est en train de devenir"...

Dans le cœur d'un parent endeuillé

Dans son livre, Anne Dodemant raconte des réalités très concrètes : après la mort de son fils il a fallu reconnaître un corps, préparer ses obsèques, acheter un caveau, etc. "La première semaine c'est une semaine à part, décrit-elle, après c'est une autre vie, celle où on ne se reconnaît plus."

Quand un enfant part, que se passe-t-il dans le cœur d'un parent ? "Je ne sais pas comment le nommer, c'est très très très difficile !" Comme si "quelque chose était passé" et "qui fait qu'on ne peut plus voir le monde comme avant". "On est tellement plongé dedans que l'on ne sait même ce qui est en train de se passer, on ne comprend même pas tout ce qui bouge." On se raccroche à ce que l'on doit faire : se lever le matin pour aller travailler... Au début du deuil "on ne comprend rien".



Le deuil n'est pas un processus linéaire

On entend souvent dire cette expression : "avec le temps ça s'apaise". Ce qu'Anne Dodemant a découvert, c'est que le deuil n'est pas aussi linéaire qu'on le laisse entendre. "Six mois après c'était bien pire que la première semaine." Et si parfois on sent l'impression d'avoir "franchi une étape", on peut se trouver, dès le lendemain ou même une heure, voire une minute après, submergé par la douleur. "Ce qui change c'est l'espace entre les vagues, l'amplitude... je ne pense pas que la douleur diminue mais elle n'empêche plus de vivre."

Émission d'archive diffusée en 2013