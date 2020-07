Ajuster ses idéaux (1) : la justice

Le père jean-François Noël, curé d'Istres, Fos-sur-Mer et Saint-Mitre-les-Remparts dans le diocèse d'Aix et d'Arles, et psychanalyste à Aix-en-Provence, nous parle plus particulièrement de l'idéal de Justice.

Comment ajuster cet idéal pour ne pas basculer dans l'idéologie?