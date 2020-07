Ajuster ses idéaux (4) : la tendresse

Avec le Père Jean-François NOEL, curé d'Istres, Fos-sur-Mer et Saint-Mitre-les-Remparts dans le diocèse d'Aix et d'Arles, et psychanalyste à Aix-en-Provence, nous clôturons cette série d'émissions sur la vocation et les idéaux avec l'idéal de tendresse.

Bien compris cet idéal peut être un chemin d'ouverture à l'autre.