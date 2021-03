Alcool et psychotropes dans les violences sexuelles 1/3

L’alcool est un intermédiaire dans près de la moitié des cas. Certes la situation de l’ivresse aiguë n’est pas exactement celle de l’alcoolisme chronique, mais dans les deux cas, l’alcool agit sur le système nerveux central (comme tous les psychotropes) et peut favoriser le passage à l’acte.

Certains ont aussi une tolérance plus grande quel que soit leur niveau d’alcoolisation habituel. Enfin, pour certains, ils ont « le vin triste » et l’on parle d’ivresse pathologique.

Certains sont ainsi totalement désinhibés par l’alcool et tenteront par la suite de se justifier : « ce n’est pas moi, c’est l’alcool »… Faut-il noter également que l’alcool comme les psychotropes peuvent également jouer un rôle facilitant pour devenir une victime d’abus sexuels, que la consommation soit volontaire ou forcée…