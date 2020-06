Angoisses et phobies: s'en débarrasser sans l'aide d'un psy (suite)

Peur des araignées, des souris, du vide, des piqûres, de l'ascenseur... "Les phobies sont des peurs exagérées qui prennent le contrôle de la personne." Et elles concernent 10 à 15% de personnes. Faut-il consulter un psy ? On peut en tout cas lire le livre du Pr Antoine Pelissolo, "Vous êtes votre meilleur psy !" (éd. Flammarion) qui aide déjà à comprendre ce qu'est une phobie.



"Souvent le mécanisme de base c'est qu'on a peur d'avoir peur"

Il y a Les peurs qui nous sauvent la vie...

Au départ un système d'alarme nécessaire, comme toutes les émotions. Notre cerveau est programmé pour nous protéger d'un danger immédiat. Ensuite, un "petit déréglement, dont on n'est pas responsable". La phobie c'est cette "exagération", ce "réflexe très fort", qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser sa peur. "Dans le cas d'une phobie, le réflexe de survie est inadapté."

Et les phobies qui nous l'empoisonnent !

"La cause d'une phobie est souvent un peu obscure." Certes, tout le monde ne partage pas la phobie des souris, des rats, de serpents ou des araignées. Mais celles-ci sont si fréquentes que l'on peut penser qu'il y a dans le cerveau "une analogie", nous dit le psychiatre, qui fait que la souris ou le rat évoquent "d'autres animaux qui ont été dans l'histoire des prédateurs réels et dont l'organisme a gardé la trace"...

Une sorte d'inconscient collectif, en somme, dont on ne connaît pas vraiment l'origine mais dont on sait en tout cas "comment ça se renforce et comment ça se maintient". Plus on a peur d'une souris par exemple, plus on les évite. Or, c'est aussi "le réflexe du cerveau de se méfier de plus en plus des choses dont on n'est pas habitué".

Peut-on se débarrasser de ses phobies ?

"Souvent le mécanisme de base c'est qu'on a peur d'avoir peur." Ainsi, pour le Pr Pelissolo il faut d'abord se dire que "la peur n'est pas dangereuse !" - pour des personnes en bonne santé en tout cas. "La peur n'est pas dangereuse : donc on peut s'y confronter et on va pouvoir la réguler en s'y confrontant."

ÉMISSION RÉALISÉE EN DÉCEMBRE 2017