Apaisement et discernement - Des pistes pour méditer par Christophe André

Est-ce que plusieurs fois par jour on prend le temps de ne rien faire? C'est sans doute par là qu'il faut commencer pour apprendre à méditer. Ce que nous propose le Dr. Christophe André dans "Trois minutes à méditer" (éd. L'Iconoclaste). Lui a a vécu sa première expérience de méditation dans une abbaye bénédictine, à En Calcat, alors qu'il était étudiant à Toulouse, la propose sous une forme laïque aujourd'hui à ses patients de l'hôpital Sainte-Anne. Car c'est prouvé, et chacun peut en faire l'expérience, la méditation apporte apaisement et discernement.



"Cela fait 3.000 ans que les humains méditent!"

La méditation c'est quoi?

La méditation, "on devrait les méditations", est une démarche psychologique ou spirituelle, qui consiste à se poser. "Et observer le fonctionnement de son esprit." Christophe André explique que c'est un peu comme une visite que l'on ferait à soi-même. Où l'on se demanderait comment ça va à l'intérieur de soi. Quelque chose de simple, mais si l'on y réfléchit, on est "sans arrêt en train de porter notre attention à l'extérieur de nous-mêmes".



Une origine religieuse

La forme la plus répandue de méditation aujourd'hui est ce que l'on appelle "la méditation de pleine conscience". Un type très particulier de méditation, que le psychiatre pratique à l'hôpital Sainte-Anne. Elle a été validée par beaucoup d'études scientifiques pour les bienfaits qu'elle apporte. Cette forme laïque de méditation trouve ses origines dans le bouddhisme.

En réalité, cela fait même 3.000 ans que les humains méditent, rappelle le psychiatre! Et en Occident comme en Orient. "La chrétienté avait une tradition méditative très ancienne, qui est tombée désuétude", explique Christophe André. Ainsi les exercices que pratiquaient les Pères du désert ressemblent fortement à notre méditation de pleine conscience actuelle.