Apolline : "On a toujours quelque chose à donner"

Le témoignage a valeur d’utilité humaine: vous avez témoigné que :

Chaque matin, en vous réveillant, vous prononcez une ou deux pensées positives ; elles vous portent pour la journée.

Dans des environnements nouveaux et inconnus, mieux vaut chercher à s’adapter et à s’ ouvrir aux autres plutôt que de rester dans « l’entre soi ».

La prière vous a aidé à lâcher prise, à accueillir l’inconnu, à faire face et ne pas se mettre la pression ; la prière vous a solidifiée dans l’épreuve quotidienne.

Le seigneur passe par plusieurs chemins, des petits gestes,… "si je suis ici, le seigneur va m’aider : ça me donne un cœur léger".

Dans les moments difficiles à traverser, vous vous êtes toujours remémoré ces moments où vous vous en êtes bien sorti ; ça redonne confiance

Le bénévolat, au service des autres, aide à s’adapter, à sortir de soi.