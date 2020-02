Apprendre ailleurs qu'à l'école

Aujourd'hui, Valérie SIMON et Stéphanie Letheuil reçoivent Marie-Laure AMY, enseignante à la maison d'arrêt d'Angoulême, pour nous expliquer comment les détenus peuvent continuer d'apprendre, et même passer des examens.



Stéphanie Letheuil nous expliquera également comment certains étudiants peuvent continuer d'apprendre lors d'une longue hospitalisation.



Pour aller plus loin :



