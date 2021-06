Apprendre à discerner pour gagner en liberté avec Pascal Ide 1/2

Chaque jour, nous sommes amenés à faire des choix, petits ou grands, qu'ils soient dans notre vie sociale, affective ou professionnelle.

Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais pourtant chacun de ces choix pose la question du discernement, c'est à dire : exercer la capacité de notre esprit, à juger clairement et sainement des choses.

Pour savoir comment discerner, Pascal Ide, prêtre du diocèse de Paris, docteur en médecine, en philosophie et en théologie, auteur du livre "Comment discerner" paru aux éditions de l'Emmanuel, nous apporte quelques clès de réflexions au micro d'Anne-Laure Drouard-Chanel.

Le discernement : Le charisme de Saint Ignace de Loyola

La famille jésuite, dont le pape fait partie, est connue pour accompagner ceux qui le désirent, à discerner un choix. Le discernement c'est "cette intelligence pratique de l'action" explique le père Ide. Saint Ignace de Loyola, fondateur de la famille jésuite a, par le biais des exercices spirituels notamment, donné des clés pratiques pour apprendre à discerner correctement.

Pour Pascal Ide, Saint Thomas d'Aquin et sa vision "de l'acte prudentiel" dans le discernement a permis de structurer les différentes méthodes de discernement et inspiré Saint Ignace. Même si les différents critères de discernements sont apportés par des grandes figures chrétiennes, ils s'adaptent évidemment à tous. "On peut remplacer Dieu par la finalité ultime que l'on vise, le bonheur par exemple" précise Pascal Ide.



"La liberté ça n'est pas seulement faire ce que je veux, c'est d'abord être la cause responsable de mes actes."



Le discernement, un outil de liberté

Il est possible de vivre sans discerner. Pourtant l'acte de réflexion qui précède un choix, permet de faire ce dernier en toute liberté. "La liberté ça n'est pas seulement faire ce que je veux, c'est d'abord être la cause responsable de mes actes. Se passer de discernement finalement, c'est laissé l'autre décider à ma place" rappelle le prêtre du diocèse de Paris.

L'homme dans sa liberté et sa complexité a besoin de poser des actes qui vont déterminer sa vie d'une façon ou d'une autre, contrairement à la pierre qui dépend des lois scientifiques. L'homme est libre de choisir avec qui il se marie par exemple, la pierre elle ne détermine pas si elle doit tomber ou non. Le discernement de l'homme est donc nécessaire car les choix qui s'offrent à lui sont multiples.







Les degrés de discernement

Pour expliquer les différents degrés de discernement, Pascal Ide, reprend les réflexions du Cardinal Carlo Maria Martini qui divise les degrés de discernement en quatre. Le premier degré concerne les actes spontanés, comme boire ou manger.

Ensuite, il y a un deuxième degré qui demande "un petit effort", comme par exemple se lever le matin. Il y a des actes du troisième niveau qui implique "un changement d'horizon" explique Pascal Ide, ça peut être changer de métier ou de ville par exemple. Enfin, le dernier degré concerne des choix irréversibles comme se marier ou avoir un enfant.

Pour Pascal Ide, le discernement est vertueux car "la vertu c'est la disposition qui me permet de changer intérieurement pour m'améliorer [...] on ne discerne pas sur les buts, on discerne sur les moyens pour atteindre le but".