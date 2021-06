Apprendre à discerner pour gagner en liberté avec Pascal Ide 2/2

Chaque jour, nous sommes amenés à faire des choix, petits ou grands, qu'ils soient dans notre vie sociale, affective ou professionnelle.

Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais pourtant chacun de ces choix pose la question du discernement, c'est à dire : exercer la capacité de notre esprit, à juger clairement et sainement des choses.

Pour savoir comment discerner, Pascal Ide, prêtre du diocèse de Paris, docteur en médecine, en philosophie et en théologie, auteur du livre "Comment discerner" paru aux éditions de l'Emmanuel, nous apporte quelques clès de réflexions au micro d'Anne-Laure Drouard-Chanel.

Les 5 étapes du discernement

Pour le père Pascal Ide, il y a 5 étapes nécessaires permettant de faire un choix en conscience, de discerner correctement. La première est d'écouter son coeur, notamment les grands désirs mais aussi les peurs qui nous habitent. Deuxièmement, il faut se mettre à l'écoute de la loi qui énonce l'universel et qui énonce le bien. Il ne faut oublier d'exercer son intelligence, la troisième étape.

Comme le rappelle le père Ide, Saint Ignace de Loyola, qui a beaucoup oeuvré sur les questions de discernement, disait : "la première façon de faire une bonne et saine élection, c'est de n'utiliser rien d'autre que le raisonnement pieu et fidèle de son intelligence". Il peut être intéressant dans cette troisième étape de poser le pour et le contre sur un papier comme le préconise le père Ide.

Une autre étape importante dans les décisions importantes est de prendre conseil, sans pour autant laisser la décision aux autres. La cinquième étape, vaut pour toutes les décisions mais notamment irréversibles : se laisser conduire par l'Esprit Saint.



Observer l'énergie qui jaillit en nous

Lors de ces différentes étapes du discernement, il est important de s'écouter, de décrypter ce qui se passe en nous, notamment au niveau émotionel. Cela peut être un bon fil conducteur dans le choix à poser. "Voir ce qui me donne le plus de bien, le plus d'énergie c'est un très bon critère de mesure. De voir dans un acte de liberté, l'énergie qui jaillit en nous, donc de permettre à ce que la liberté ne soit, non pas mentale ou superficielle, mais du plus profond de nous-mêmes" explique Pascal Ide.

Les réactions du corps sont aussi intéressantes à observer, car comme le dit le dicton "le corps ne ment pas". "Notre volonté, elle s'inscrit dans nos entrailles, elle passe par l'affectivité [...] c'est précieux de poser des actes qui sont pleinement incarnés" rappelle le père Ide.