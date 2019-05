Au collège, portable or not portable ?

Bientôt le collège, bientôt le portable ? Ils le demandent, ils sont dans leur rôle. Et vous ? Entre envie de dire OUI et envie de dire NON, votre coeur et votre raison balancent. Comment choisir ? Comment décider ? Quelques éléments de réflexion avec Karine Triot, Conseillère Conjugale et Familiale à l'Association Plus Belle Ma Vie. Et pour aller plus loin www.conseilconjugal-angers.fr