Auto-thérapie contre le stress et l'anxiété (1/3)

Prendre soin de sa santé psychique sans médicament et sans aller voir un thérapeute, est-ce possible ? "Il y a bien sûr des limites à l'auto-thérapie, à ce que l'on peut faire par soi-même, admet Emmanuel Contamin, mais il y a beaucoup qu'on peut faire." Le psychiatre publie "Prendre soin de nous - Guide pratique d'auto-thérapie", un livre qui se donne comme "un livre de recettes", où il ne s'agit pas de réaliser tous les exercices, mais de tester pour trouver celui qui nous convient le mieux.



L'auto-thérapie, un accélérateur de thérapie

"Énormément de traumas ont des racines dans l'enfance", ce que l'on appelle des blessures d'attachement. Pour le psychiatre ce sont des "schémas qui ont besoin de se réorganiser". Et pour cela, il est possible d'"installer une vraie pratique pour en sortir". Parfois, les méthodes d'auto-thérapie qu'il proposent peuvent suffire, parfois elles permettent d'accélérer l'effet d'une thérapie où l'on est accompagné.



Quelques thérapies

Il y a l'EMDR ou "eye movement desensitization and reprocessing", une thérapie post-traumatique. "On utilise les mouvements des yeux pour retraiter les souvenirs traumatiques, que ça redevienne un souvenir ordinaire, et que ça ne définisse plus dans le présent des réactions émotionnelles ou comportementales incontrôlées ou une image de soi négative."

Il y a aussi la méditation de pleine conscience. Porter notre attention sur l'instant présent, un domaine qui a énormément de travaux de validation scientifique et qui rejoint la question de la spiritualité, même laïque, la méditation de pleine conscience "remet en avant cette nécessité d'intériorité". Mais le psychiatre considère que la capacité à être dans l'instant présent est difficile et demande "un véritable entraînement".



Travailler le relationnel

Le guide pratique du Dr Emmanuel Contamin propose des exercices pour travailler sa relation aux autres. Une étude menée par plusieurs générations de chercheurs sur une soixantaine d'années a en effet montré que "ce qui rend heureux dans la vie c'est les relations". Tout ce "travail intérieur" se nomme "le reparentage de l'enfant intérieur" : pour "apaise les zones blessées de nos liens d'attachement".

Émission diffusée en février 2019